Путин предложил поддержать 3-4-звездочные гостиницы и выделить 11 млрд на глэмпинги

В России значительно вырос внутренний турпоток — по данным Росстата, численность российских туристов выросла сразу на 16,7%, или почти на 10 млн человек. В связи с этим необходимо уделить больше внимания развитию качественной туристической инфраструктуры в стране, отметил на пленарном заседании на Петербургском международном форуме Президент РФ Владимир Путин.

«Нужно динамичнее развивать качественную инфраструктуру для отдыха в нашей стране. Причем ориентироваться здесь не на текущие цифры, а на то, что турпоток будет и дальше увеличиваться», — подчеркнул он.

Так, глава государства обратил внимание на самый востребованный сегмент размещения — 3-4-звездочные гостиницы — и поручил расширить на них программу льготного кредитования гостиничных проектов. «Считаю нужным также обязательно включить в эту программу строительство круглогодичных парков развлечения, аквапарков, горнолыжных курортов», — добавил Президент.

Причем государственную поддержку должны получить и уже развивающиеся проекты подобного типа, которые реализуются в Крыму, на Дальнем Востоке, в Сибири, на Кавказе, на юге и в центральной части России.

Помимо этого, Президент упомянул набирающие популярность глэмпинги — отдых на природе в некапитальных гостиницах. Он напомнил, что в прошлом году государство выделило 4,2 млрд рублей на строительство модульных гостиниц, охватив 174 проекта в 20 регионах страны, однако этого оказалось недостаточно.

«Предлагаю в ближайшие два года выделить дополнительно 11 млрд рублей на поддержку строительства модульных гостиниц. Это позволит реализовать еще 470 проектов подобного рода почти на 9 тыс. метров», — заключил Путин.