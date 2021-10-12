Путин предложил перейти на индексирование маткапитала по фактической инфляции

Президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами Государственной Думы нового созыва выступил с предложением в 2022 году индексировать материнский капитал по фактической инфляции, а не по прогнозной. Об этом сообщает РИА Новости.

«Такое решение будет правильным и справедливым», — сказал глава государства на встрече с членами нижней палаты Федерального Собрания.

По мнению российского лидера, в государственном бюджете РФ достаточно средств для реализации этой инициативы.

Путин также отметил необходимость создания единой системы поддержки семей с детьми.

«В ближайшие годы нам необходимо сформировать целостную систему поддержки семей с детьми, начиная с того момента, когда будущая мама еще только ждет появления малыша, и вплоть до окончания ребенком школы», — предложил он, подчеркнув, что Правительство РФ уже приступило к решению данной задачи.

С 2007 года семьи в России имели право на материнский капитал после рождения или усыновления второго ребенка. С 1 января 2020-го эта мера поддержки была распространена и на рождение первого ребенка. Размер материнского капитала с 1 января 2021 года вырос на 3,7%.