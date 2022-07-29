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Культура
29 июля 2022  15:40

Путин предложил переименовать одну из улиц Москвы в честь Ирины Антоновой

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Президент России Владимир Путин порекомендовал Правительству Москвы рассмотреть вопрос о переименовании одной из улиц столицы в честь выдающегося искусствоведа, телеведущей Ирины Антоновой, чтобы увековечить ее память. Указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Он также распорядился назначить 12 персональных премий имени Антоновой для студентов, которые обучаются по направлению подготовки «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» и одну — для обучающихся по направлению «История искусств».

#Владимир Путин
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