Путин предложил переименовать одну из улиц Москвы в честь Ирины Антоновой

Президент России Владимир Путин порекомендовал Правительству Москвы рассмотреть вопрос о переименовании одной из улиц столицы в честь выдающегося искусствоведа, телеведущей Ирины Антоновой, чтобы увековечить ее память. Указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Он также распорядился назначить 12 персональных премий имени Антоновой для студентов, которые обучаются по направлению подготовки «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» и одну — для обучающихся по направлению «История искусств».