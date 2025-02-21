Путин предложил отреагировать на возвращение западных брендов в Россию

Президент РФ Владимир Путин поручил российскому правительству обеспечить отечественным производителям преимущества, если иностранные конкуренты решат вернуться на российский рынок. Однако глава государства отметил, что все преимущества должны дать, соблюдая требования Всемирной торговой организации (ВТО). Слова российского лидера прозвучали на пленарной сессии Форума будущих технологий.

«Я прошу правительство подумать над тем, как нам отрегулировать взаимодействие наших предприятий и предприятий наших конкурентов, с тем чтобы обеспечить национальным производителям определенные преимущества. Да, в рамках ВТО», – сказал он.

Путин отметил, что западные производители создали россиянам ряд трудностей. И Россия может соответствующим образом отрегулировать их возвращение на свой рынок, то есть дать преимущества собственным производителям. Это надо сделать обязательно, но при этом тонко и аккуратно, добавил Президент.

Он подчеркнул, что уже обсуждал этот вопрос с первым вице-премьером Денисом Мантуровым. Российский лидер обратил также внимание аудитории, что Мантуров кивал головой, когда Путин вновь поднял данную тему.