Путин предложил полностью отказаться от проверок российского бизнеса

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ разработать параметры реформы, которая заменит проверки бизнеса на риск-ориентированный подход в ведении деятельности.

«Мы продолжим снижать административную нагрузку», – заявил глава государства на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Он напомнил, что с 2016 по 2018 год в России действовал мораторий на плановые проверки малого бизнеса. В дальнейшем он был продлен в общей сложности до конца 2022 года.

«В 2020 году этот мораторий охватил и средние компании. Кроме того, почти в 4 раза снизилось количество внеплановых проверок. Но мы пошли еще дальше и в марте текущего года отказались от проверок всех предпринимателей, независимо от величины бизнеса. С одним условием – если их деятельность не связана с высоким риском причинения вреда гражданам и окружающей среде», – сказал Путин.

По его словам, сейчас количество плановых проверок по сравнению с прошлым годом сократилось в шесть раз.

«После введения моратория на проверки количество нарушений со стороны предпринимателей не выросло, а снизилось. И это говорит о зрелости и ответственности российского бизнеса. Его нужно мотивировать, а, конечно, не принуждать к соблюдению норм и требований. А значит, есть все основания сделать еще один кардинальный шаг вперед – навсегда на постоянной основе отказаться от проведения большинства проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда. Всем уже давно понятно, что нет необходимости ходить и проверять всех подряд. Должен работать риско-риентированный подход», – заявил Президент РФ.

Он поручил Правительству РФ определить конкретные параметры такой реформы в ближайшие месяцы.

Также Путин подчеркнул, что каждая частная инициатива, направленная на пользу России должна получить максимальную поддержку и пространство для реализации.

«Именно частный бизнес в жестких условиях на фоне попыток любыми средствами сдержать наше развитие доказал, что способен конкурировать на глобальных рынках. Адаптация к быстроменяющимся внешним условиям тоже происходит за счет частного бизнеса. Необходимо обеспечивать динамичное развитие экономики, конечно, с опорой на частный бизнес», – отметил глава государства.