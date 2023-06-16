Путин предложил объявить амнистию для бизнеса по валютным нарушениям

Президент России Владимир Путин предложил объявить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям, которые были допущены в период моратория на штрафы.

«На встрече с представителями общественного бизнес-объединения „Деловая Россия“ коллеги ставили вопрос об амнистии в валютной сфере, — рассказал на пленарной сессии ПМЭФ глава государства. — Скажу откровенно, подобный подход мы применяем нечасто, но, когда нарушение обязательств со стороны западных контрагентов стало привычной практикой, считаю правильным пойти навстречу бизнесу в столь остром вопросе».

Закон о моратории на применение административной ответственности в отношении резидентов за нарушение норм валютного законодательства был принят летом 2022 года.