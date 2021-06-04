Путин предложил обеспечить льготной ипотекой все семьи с детьми, рожденными с 2018 года

Президент России Владимир Путин предложил распространить действие программы льготной ипотеки на все семьи с детьми, родившимися после 1 января 2018 года. Он сказал об этом на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

«Хочу сказать о новом решении, направленном на повышение доступности ипотеки для семей с детьми. Его смысл в следующем: напомню, что у нас уже действует системная мера — специальная программа ипотеки для семей, где после 1 января 2018 года родился второй и последующий ребенок. Предлагаю расширить ее действие, распространить на все семьи, где растут дети, родившиеся после 1 января 2018 года, даже если в семье пока один ребенок», — заявил Путин.

Глава государства пояснил, что в перспективе любая российская семья при рождении первенца сможет оформить кредит на покупку жилья по ставке 6%. Также программа даст возможность рефинансировать ранее полученные ипотечные кредиты по наиболее выгодной ставке.

По словам Путина, максимальный размер кредита для Москвы и Санкт-Петербурга составит 12 млн рублей, а для других регионов России — 6 млн рублей, поскольку здесь жилье более доступно по ценам.