Президент России Владимир Путин предложил направить на создание комфортной среды в малых городах по 10 млрд рублей на следующие два года. Об этом глава государства заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

«Отдельно предлагаю нарастить объем ресурсов на проекты по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. У нас хорошо эта программа работает. Предлагаю направить на эти цели еще по 10 млрд рублей ежегодно в 2023 и 2024 годах», – сказал Путин.

Президент России подчеркнул, что дополнительные средства будут выделены и на обновление городов Дальнего Востока. Он попросил Правительство в рамках программ инфраструктурных бюджетных кредитов, модернизации ЖКХ, а также других программ развития предусмотреть на эти цели специальные лимиты.