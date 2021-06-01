Путин предложил наделить Генпрокуратуру правом представлять Россию в иностранных судах

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который даст возможность Генпрокуратуре представлять интересы России в международных и иностранных организациях, судах, включая Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на текст, размещенный в думской электронной базе.

Закон «О прокуратуре Российской Федерации» предлагается дополнить положением, по которому «Генеральная прокуратура Российской Федерации в пределах своей компетенции обеспечивает представительство и защиту интересов Российской Федерации в межгосударственных органах, иностранных и международных судах, иностранных и международных третейских судах.» Генпрокуратура будет представлять интересы РФ в ЕСПЧ, Суде Евразийского экономического союза и Экономическом суде Содружества независимых государств.

Исключениями будут являться споры между РФ и иностранными государствами, международными организациями и споры, связанные с договорными обязательствами диппредставительств и консульских учреждений РФ, постоянных представительств при международных организациях, иных официальных представительств.

Генпрокуратура также получит право формировать рабочие группы из представителей органов власти всех уровней и привлекать иностранные организации, адвокатов и экспертов.

Интересы страны при рассмотрении поданных в ЕСПЧ жалоб против РФ будут защищаться в полном соответствии с Конвенцией о защите прав человека и основных свобод. Генпрокуратура также будет обеспечивать взаимодействие органов власти при исполнении ими решений ЕСПЧ.

В случае поступления в ЕСПЧ жалобы против РФ об этом проинформируют заинтересованные ведомства и по согласованию с ними будут предприниматься попытки заключить с заявителем мировое соглашение и обеспечить выплату компенсации в рамках данного соглашения.

Путин также внес в Госдуму корреспондирующие поправки в закон о Конституционном суде РФ, позволяющие Генеральной прокуратуре обращаться с запросом о возможности исполнения решения межгосударственных органов в части, противоречащей Конституции России.

Президент РФ, правительство РФ, Верховный суд РФ, Генеральная прокуратура РФ вправе обратиться в Конституционный суд РФ с запросом о возможности исполнения решения межгосударственного органа вследствие того, что в части, обязывающей РФ к принятию мер по его исполнению, данное решение основано на положениях международного договора РФ в истолковании, предположительно приводящем к их расхождению с положениями Конституции РФ", — сказано в документе. Ранее таким правом обладал Минюст.

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин уже направил внесенные законопроекты в комитет по госстроительству и законодательству, а также в комитет по безопасности и противодействию коррупции.