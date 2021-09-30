Путин предложил Казахстану помощь в восстановлении популяции вымершего подвида тигра

Российские специалисты могут оказать помощь казахстанским коллегам в восстановлении популяции вымершего подвида тигра. Об этом Президент РФ Владимир Путин заявил сегодня в ходе пленарного заседания XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, прошедшего онлайн, сообщает пресс-служба Кремля.

Как рассказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, речь идет о так называемом туранском тигре. «Последние экземпляры были замечены в 30-х годах прошлого столетия, после чего перед началом Великой Отечественной войны они (тигры — прим. Т-и) исчезли с территории Казахстана», — рассказал Токаев.

В настоящее время вид считается вымершим. Однако в стране развивается международный проект по восстановлению популяции этих тигров. «Естественно, приглашаем российских специалистов принять участие в данном очень интересном проекте», — сказал Президент Казахстана.

Владимир Путин в свою очередь отметил, что Россия подключится к этому проекту и на правительственном уровне, и на экспертном. «Это, безусловно, представит интерес для наших специалистов, у которых накоплен за последние годы очень хороший опыт», — резюмировал российский лидер, подчеркнув, что российские специалисты поделятся опытом со своими коллегами.

По мнению ученых, наблюдается замечательное генетическое сходство между туранским и амурским подвидами тигра. Исследователи допускают, что оба подвида должны быть сведены в один.