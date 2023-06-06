Путин предложил использовать в такси и каршеринге только российские авто

Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству страны изучить вопрос использования в такси и каршеринге только автомобилей российского производства.

«<…> в целях стимулирования спроса на отечественную промышленную продукцию <…> рассмотреть вопрос о разработке и применении требований к локализации производства автомобилей, используемых при оказании услуг по перевозке пассажиров легковым такси и услуг каршеринга, с учетом возможных объемов их производства российской автомобильной промышленностью <…>», — сказано в перечне поручений по итогам заседания президиума Государственного совета РФ, опубликованном на сайте Кремля.

При необходимости Правительство должно обеспечить внесение соответствующих изменений в федеральное законодательство. Доклад должен быть представлен до 1 августа текущего, 2023 года, а ответственным назначен Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Заседание президиума Государственного совета состоялось еще 4 апреля.