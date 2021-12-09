Путин предложил достроить взлетную полосу для развития туризма на Восточном

На космодроме Восточный необходимо развивать специальный туризм, однако до этого требуется достроить взлетно-посадочную полосу на ближайшем аэродроме. Вопрос обсуждался во время встречи Президента России Владимира Путина и молодых ученых, сообщает пресс-служба Кремля.

О сложностях поездок на космодром главе государства рассказал студент Московского физико-технического института Иван Утешев.

«Что нужно сейчас сделать, для того чтобы развивать в том числе специальный туризм, — это нужно построить (взлетно-посадочную) полосу», — заметил в ответ Владимир Путин.

Он согласился, что сейчас до Восточного достаточно сложно добираться — для этого из аэропорта нужно лететь на вертолете либо долго ехать на машине.

«Ехал всю ночь оттуда на машине. Вот прямо всю ночь. Приехал под утро только на аэродром, в шесть утра», — вспомнил свой последний визит на космодром Президент.

В заключение он подчеркнул, что транспортные сложности на Восточном временные, так как он находится в постоянном развитии.