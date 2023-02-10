Путин предложил дать бизнесу отсрочку по уплате аренды лесных участков

Президент России Владимир Путин предложил дать отсрочку по уплате аренды лесных участков за не заготовленную древесину. Об этом он сказал на совещании по вопросам развития лесопромышленной отрасли, передает РИА Новости.

«Предлагаю ещё одно решение, а именно предоставить бизнесу отсрочку, об этом тоже упоминалось сегодня, я согласен с этим, отсрочку по уплате аренды лесных участков за не заготовленную древесину», – отметил глава государства.

Он добавил, что объемы сократились и нет продукции, а люди все равно платят аренду. По словам Путина, такое решение является временным.

«Конечно, нужно эту несправедливость зачистить, как говорится. Более того, обеспечить возможность списания таких обязательств в объеме не выше фактических затрат на перевозку продукции за вычетом, конечно, соответствующих субсидий, имеется ввиду тех 500 млн, которые предусмотрены, во всяком случае сегодня», – сказал Президент.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко предложила дать лесопромышленным предприятиям отсрочку от уплаты арендных платежей за лесные участки на 2023-й при условии сохранения рабочих кадров.