Путин предложил чаще задействовать ИИ вместо людей на вредном производстве

Вместо людей в местах с вредными условиями производствах нужно чаще использовать искусственный интеллект. Такое мнение высказал Президент РФ Владимир Путин на конференции «Сбербанка», посвященной современным технологиям и роботизации, сообщает пресс-служба Кремля.

«Повсеместное, широкое использование передовых решений призвано прежде всего повышать уровень жизни, создавать новые возможности для людей», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что внедрение необходимых систем и промышленных роботов, а также автоматизированных рабочих мест поможет сократить объем рутинных функций, а также свести к минимуму работу человека на вредных и опасных участках производства

По мнению Президента, внедрение искусственного интеллекта и роботизация не будут способствовать росту безработицы. Напротив, они приведут к появлению новых, более творческих, содержательных и интересных профессий и созданию высококвалифицированных рабочих мест, убежден он.