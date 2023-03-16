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Путин предложил бизнесу каждый год публиковать отчеты о своих социальных проектах
Президент РФ Владимир Путин предложил ввести для компаний нефинансовую отчетность, где будет представлена их социальная деятельность. Об этом сообщает ТАСС.
«Предлагаю подумать о ежегодной публикации нефинансовой отчетности для крупных предприятий», – сказал глава государства на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
Он предложил подробно рассказывать в этих отчетах о том, что полезного для общества, страны или конкретного поселка, города, региона сделала за год та или иная организация.
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