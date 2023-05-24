Путин предложил альтернативу западной политике «шантажа и нелегитимных санкций»

Россия уверена, что разрушительному курсу политик шантажа и нелегитимных санкций Запада есть реальная альтернатива, заявил Президент РФ Владимир Путин. Он призвал укрепить стабильность в мире, последовательно выстраивать систему единой неделимой безопасности и вместе решать задачи по обеспечению экономического, технологического и социального развития.

«Здесь прежде всего необходима координация усилий всех стран, кропотливая совместная работа на принципах взаимного уважения, партнерства и доверия. Именно такие подходы заложены в обновленной Концепции внешней политики России. Не раз говорил и вновь подчеркну: наша страна готова к самому тесному взаимодействию со всеми заинтересованными государствами в противостоянии общим угрозам, общим вызовам, с которыми сталкивается сегодня человечество», – отметил глава государства в своем видеообращении к участникам XI Международной встречи высоких представителей по вопросам безопасности.

Путин заявил о нестабильной обстановке в мире из-за стремления отдельных стран и объединений сохранить свое доминирование, игнорируя суверенитет и национальные интересы других стран.

«Уверен, что сообща мы добьемся формирования более справедливого, многополярного мира, а идеология исключительности, так же как и неоколониальная система, которая позволяла эксплуатировать ресурсы всего мира, неизбежно уйдут в прошлое», – подчеркнул российский лидер.