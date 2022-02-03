Путин: Правительство РФ считает, что накачка регионов кредитными ресурсами не нужна

В Правительстве РФ считают, что накачка регионов дополнительными кредитными ресурсами не нужна, заявил Ррезидент России Владимир Путин на встрече с членами «Деловой России», сообщает РИА Новости.

Глава государства отметил, что регионы, при принятии решений по поддержке инвестиционной активности, в частности, инвестиционных налоговых кредитов сами для себя должны определять, что для них будет выгодным, интересным, окупаемым.

«Поэтому как бы в правительстве считают, что дополнительная накачка их, регионов, дополнительными, извините за тавтологию, кредитными ресурсами, она неоправданна», — отметил Путин.

Президент также напомнил, что есть и другой инструмент, который заключается в том, чтобы предоставлять для регионов возможность рассрочки по долгу.

«И можно было бы списывать регионам вот эту часть долга, которую они должны вернуть федерации, если они направляют эти средства на поддержку инвестиционной деятельности. Вот в принципе Минфин с этим согласен», — отметил Владимир Путин.