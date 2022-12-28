Путин: Правительство поддержит высокотехнологичные производства по всей стране

Государство намерено поддерживать создание современных высокотехнологичных компаний и производств по всей России и создавать комфортные условия для инвесторов. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, открывая по видеосвязи церемонию запуска завода «Титан-Полимер» в Псковской области, сообщает пресс-служба Кремля.

По словам российского лидера, организация подобных производств необходима для динамичного развития экономики и увеличения выпуска качественной отечественной продукции.

«Сегодня увидим производство, которое компания „Титан-Полимер“ развивает в Псковской области. Оно будет выпускать большие объёмы полимерной продукции. Хочу поблагодарить всех специалистов, которые участвовали в его создании, использовали для этого передовые технологии и инженерные решения и сейчас запускают это современное предприятие, тем самым укрепляют промышленный суверенитет России», — сказал Путин.

Президент также добавил, что планировал присутствовать на торжественной церемонии открытия очно, но сложные погодные условия в Санкт-Петербурге не позволили ему прилететь в Псков.

«Титан-Полимер» реализует инвестиционный проект по созданию импортозамещающего производства БОПЭТ-пленок и полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Эти материалы используются для производства различных видов промышленной упаковки, а также в радио- и микроэлектронике, фармацевтике. Завод является одним из главных резидентов особой экономической зоны «Моглино».