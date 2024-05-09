Путин: Правду о Великой Отечественной войне пытаются исказить

Президент РФ Владимир Путин заявил, что правду о Великой Отечественной войне пытаются исказить. Его слова прозвучали на Красной площади во время Парада Победы.

«Они (люди, искажающие историю) сносят мемориалы истинным борцам с нацизмом, ставят на пьедесталы предателей и пособников Гитлера, перечеркивают память о героизме и благородстве солдат-освободителей, о той великой жертве, которую они принесли во имя жизни», - сказал российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что издевательство над историей, стремление оправдать последователей нацистов является частью общей политики западных элит. Они это делают для того, чтобы разжечь новые региональные конфликты, отметил Путин.

«На Западе хотели бы забыть уроки Второй мировой войны, а мы помним, что судьба человечества решалась в грандиозных битвах под Москвой и Ленинградом, Ржевом, Сталинградом, Курском и Харьковом, под Минском, Смоленском и Киевом, в тяжёлых, кровопролитных боях от Мурманска до Кавказа и Крыма», – продолжил Президент.

Он добавил, что Россия никогда не принижала значение второго фронта и помощи союзников.

«Мы чтим отвагу всех воинов антигитлеровской коалиции, участников Сопротивления, подпольщиков, партизан, мужество народа Китая, сражавшегося за свою независимость против агрессии милитаристской Японии. Всегда будем помнить, никогда не забудем нашу общую борьбу и вдохновляющие традиции союзничества», – заверил Путин.