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Официальная хроника 14 февраля 2023 16:51

Путин: Права российских военных и их семей должны быть защищены всей силой закона

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Права российских военнослужащих и их семей должны быть защищены всей силой российского закона. Такую задачу поставил Президент России Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов РФ. 

«Отмечу, что в последнее время принят ряд законодательных решений по социальной поддержке военнослужащих, мобилизованных граждан и членов их семей. Соответствующие поправки внесены и в процессуальное законодательство», – сказал глава государства.

Он отметил, что новации предусматривают дополнительные основания для приостановления судопроизводства, в том числе если гражданин, являющийся стороной в деле, участвует в боевых действиях в составе ВС России и других воинских формирований, выполняет задачи в условиях чрезвычайного или военного положения. Президент призвал вести тщательно рассматривать подобные дела.

«Права наших военнослужащих и членов их семей должны быть защищены всей силой закона», – подчеркнул Президент. 

#Владимир Путин
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