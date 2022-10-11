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Официальная хроника
11 октября 2022  19:00

Путин позвонил командующему войсками в районе спецоперации генералу Суровикину

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Президент России Владимир Путин сегодня позвонил генералу армии, командующему Объединенной группировкой войск в зоне проведения военной спецоперации Сергею Суровикину. Глава государства поздравил его с днем рождения, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Президента Дмитрия Пескова.

Напомним, командующим Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции Суровикин был назначен в минувшую субботу. В июне стало известно, что  ходе спецоперации он командует Южной группировкой российских войск.

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