Путин позвонил командующему войсками в районе спецоперации генералу Суровикину

Президент России Владимир Путин сегодня позвонил генералу армии, командующему Объединенной группировкой войск в зоне проведения военной спецоперации Сергею Суровикину. Глава государства поздравил его с днем рождения, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Президента Дмитрия Пескова.

Напомним, командующим Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции Суровикин был назначен в минувшую субботу. В июне стало известно, что ходе спецоперации он командует Южной группировкой российских войск.