Путин позвонил главе Шебекино после обстрела ВСУ и предложил помощь

Президент Владимир Путин позвонил главе подвергшегося обстрелу Вооруженных сил Украины (ВСУ) белгородского Шебекино Владимиру Жданову. Он поинтересовался, какая необходима на сегодня помощь.

«Мне сегодня позвонил главнокомандующий Владимир Владимирович Путин», — сказал Жданов в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что рассказал главе государства об обстановке и дальнейших планах и действиях.

Позже информацию о звонке Путина подтвердил пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков, передает ТАСС. Представитель Кремля добавил, что по итогам разговора были даны необходимые поручения.

Напомним, Минобороны РФ сообщило, что после интенсивного артиллерийского обстрела российско-украинской границы и жилых кварталов 30 украинских военных атаковали пункт пропуска «Шебекино» в Белгородской области. Другие группировки предприняли еще несколько попыток прорваться на территорию России.