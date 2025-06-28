Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин пожелал выпускникам школ найти и реализовать свое призвание, профессию, по максимуму раскрыв способности и таланты. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Для этого перед вами – как и перед всеми молодыми людьми нашей страны – сегодня открыты самые широкие возможности. Это позволяет лучше понять своё предназначение, сделать правильный выбор, найти дело, которое действительно по душе», – выразил уверенность глава государства.

Путин заметил, что выпускники прощаются со школой, вступают «в новый, пока не изведанный этап жизни» и вместе с друзьями строят планы – «кем стать, каких вершин добиться». «Дорога к ним потребует упорства, готовности работать на результат, ответственности. Не сомневаюсь: в вас есть эти качества, и вы непременно осуществите свои мечты», – подчеркнул он.

По мнению Президента РФ, «главное – верить в себя и помнить: любой личный успех обретает особый смысл, когда твой труд приносит пользу людям, нужен родной стране».

Кроме того, Путин убежден, что сейчас выпускники говорят «искренние, идущие от сердца слова благодарности своим учителям», которые так много сделали для них, искренне радовались успехам и переживали из-за сложностей. По его словам, бывшие школьники всегда будут «вспоминать с теплотой и признательностью» «советы, наставления, душевную щедрость» педагогов.

Говоря о дальнейшем пути выпускников, российский лидер обратил внимание на важность обретения единомышленников и наличия «вдохновляющего примера» других людей.

«Еще раз поздравляю всех с праздником. Смело идите вперед, ставьте перед собой большие, масштабные цели. А ваши близкие, ваши наставники, государство, Россия всегда поддержат вас в ваших начинаниях, чтобы вы гордились страной, а страна гордилась вами. Успехов вам. В добрый час!» – заключил Владимир Путин.