Путин пожелал успехов участникам XI Международного военно-морского салона

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и организаторов XI Международного военно-морского салона и пожелал им плодотворной работы и успехов. В этом году мероприятие впервые проводится на территории туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» в Кронштадте.

«Салон традиционно знакомит специалистов и гостей с новейшими достижениями в области отечественного кораблестроения и судостроения, систем боевого управления, навигации и связи, современных энергетических установок, инфраструктуры обеспечения, перспективных материалов и технологий», — сказано в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

Российский лидер выразил уверенность, что масштабная экспозиция и обширная деловая программа мероприятия продемонстрируют серьезный потенциал российской науки, конструкторских и инженерных школ и оборонно-промышленного комплекса, а также помогут участникам обсудить широкий круг тем и заключить выгодные контракты.