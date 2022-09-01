news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Официальная хроника
1 сентября 2022  17:24

Путин пожелал Токаеву успешно решить задачи, озвученные в послании казахстанцам

news_top_970_100

Путин поговорил по телефону с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Были затронуты вопросы, связанные с сегодняшним выступлением Касым-Жомарта Токаева с посланием народу Казахстана», — говорится в сообщении.

Путин пожелал успехов в реализации озвученных в этом послании масштабных задач. Также лидеры двух стран выразили обоюдный настрой на дальнейшее развитие и углубление российско-казахстанских отношений, в том числе с учетом договоренностей, которые были достигнуты на недавней встрече на высшем уровне в Сочи. 

#Владимир Путин
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100