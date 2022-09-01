Путин пожелал Токаеву успешно решить задачи, озвученные в послании казахстанцам

Путин поговорил по телефону с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Были затронуты вопросы, связанные с сегодняшним выступлением Касым-Жомарта Токаева с посланием народу Казахстана», — говорится в сообщении.

Путин пожелал успехов в реализации озвученных в этом послании масштабных задач. Также лидеры двух стран выразили обоюдный настрой на дальнейшее развитие и углубление российско-казахстанских отношений, в том числе с учетом договоренностей, которые были достигнуты на недавней встрече на высшем уровне в Сочи.