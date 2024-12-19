Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин пожелал как можно больше внимания уделять своим близким
На итоговой пресс-конференции Президент России Владимир Путин заявил, что относится к России как к своей семье. В преддверии праздников — Нового года и Рождества — глава государства пожелал всем жителям страны успехов, счастья, благополучия.
По его словам, большинство россиян сожалеют, что слишком мало внимания уделяют своим детям. Об этом он узнал во время общения с представителями разных конфессий, когда спрашивал тех о чаяниях граждан страны.
«Мы с вами беседуем накануне очень светлых праздников — Нового года и Рождества. В преддверии этих семейных праздников я хотел бы пожелать, чтобы вы как можно больше уделяли внимания своим близким», — заключил российский Президент.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»