Путин пожелал Додику успехов на предстоящих выборах в Боснии

Президент России Владимир Путин на встрече с членом президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорадом Додиком пожелал ему успеха на предстоящих всеобщих выборах, которые назначены на 2 октября. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«<…> у вас выборы, и хочу пожелать вам успеха, надеюсь, что так и будет, по итогам голосования позиция патриотических сил, надеюсь, будет укрепляться, что позволит нам и далее развивать плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество», — заявил российский лидер.

«Я хотел бы сказать, что я и далее привержен реализации нашего сотрудничества, которое для нас очень важно, потому что мы — небольшое сообщество, и факт состоит в том, что мы, главное, поддерживаем с вами коммуникацию, именно это укрепляет наши позиции», — заметил в ответ на слова Путина Додик.

Ранее глава представительства Республики Сербской в РФ Душко Перович рассказал РИА Новости, что Додик и Путин намерены обсудить двусторонние отношения и энергетические вопросы, а также политическую ситуацию на Балканах и в мире в целом.