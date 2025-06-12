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Общество 12 июня 2025 13:16

Путин, поздравляя с Днем России: «Слова о Родине вызывают глубокие чувства»

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Путин, поздравляя с Днем России: «Слова о Родине вызывают глубокие чувства»
Фото: kremlin.ru

Выступая на церемонии награждения Героев Труда и лауреатов Государственных премий в Кремле, Президент России Владимир Путин отметил историческую значимость 12 июня и подчеркнул, что Россия прошла мощный и непрерывный путь длиной более тысячи лет. Об этом пишет ТАСС.

«Сегодня День России, день нашей Родины. Это великое слово вызывает в нас самые глубокие и сокровенные чувства, отзывается теплотой и любовью в наших сердцах, вдохновляет на высокие поступки и достижения, на созидания и победы. От всей души поздравляю вас с праздником, который символизирует мощный, непрерывный, более чем тысячелетний путь государства российского», — заявил президент.

Глава государства напомнил, что российская история и культура, природное богатство, разнообразие и самобытность регионов отражают судьбу всего многонационального народа.

Президент также подчеркнул важность единого восприятия России как страны с глубокой внутренней связью между народами и поколениями:

«Такая цельность восприятия России – наше общее, важнейшее достижение, а заботливое, сыновье отношение, искренняя преданность Родине, укрепляет ее силу, независимость и суверенитет».

#Владимир Путин #День России
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