Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин поздравил Зюганова с 80-летием и присвоил ему звание Героя Труда
Президент России Владимир Путин поздравил председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова с юбилеем. Накануне политик отметил свое 80-летие, сообщает пресс-служба Кремля.
«Вы всегда находитесь в гуще общественной жизни страны, стремитесь отстаивать принципы социальной справедливости, вносите весомый вклад в законотворческую работу, в развитие российского парламентаризма, в решение важнейших общенациональных задач», — говорится в поздравительной телеграмме.
Отдельно Путин обратил внимание на усилия Зюганова, нацеленные на повышение благосостояния населения, укрепление суверенитета России и ее позиции на мировой арене. Такая многосторонняя работа заслуживает уважения, подчеркнул он.
Также Президент России присвоил Зюганову звание Героя Труда. Ночью он встретился с главой КПРФ и лично поблагодарил его за многолетнюю службу Отечеству.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»