Путин поздравил Зюганова с 80-летием и присвоил ему звание Героя Труда

Президент России Владимир Путин поздравил председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова с юбилеем. Накануне политик отметил свое 80-летие, сообщает пресс-служба Кремля.

«Вы всегда находитесь в гуще общественной жизни страны, стремитесь отстаивать принципы социальной справедливости, вносите весомый вклад в законотворческую работу, в развитие российского парламентаризма, в решение важнейших общенациональных задач», — говорится в поздравительной телеграмме.

Отдельно Путин обратил внимание на усилия Зюганова, нацеленные на повышение благосостояния населения, укрепление суверенитета России и ее позиции на мировой арене. Такая многосторонняя работа заслуживает уважения, подчеркнул он.

Также Президент России присвоил Зюганову звание Героя Труда. Ночью он встретился с главой КПРФ и лично поблагодарил его за многолетнюю службу Отечеству.