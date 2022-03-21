Путин поздравил журнал «Сибирские огни» с вековым юбилеем

В этом году литературному журналу «Сибирские огни» исполнилось 100 лет. С первого номера, вышедшего в марте 1922 года, он стал значимым явлением для культурной и литературной жизни Сибири, объединив читателей разных поколений. Об этом, поздравляя коллектив журнала с юбилеем его создания, сообщил Президент России Владимир Путин.

«Менялись времена и эпохи, но здесь всегда работали талантливые, увлеченные делом профессионалы, начинали свой творческий путь многие известные поэты, писатели, публицисты», — говорится в поздравительной телеграмме главы государства, опубликованной пресс-службой Кремля.

Он отметил, что и сегодня издание пользуется заслуженной популярностью, предоставляя читателям глубокий и содержательный материал.

В заключение Владимир Путин пожелал сотрудникам журнала «вдохновения и успехов в плодотворной деятельности».

В разные годы в «Сибирских огнях» публиковались произведения таких известных писателей, как Алексей Черкасов, Анатолий Иванов, Виктор Астафьев, Валентин Распутин, и многих других классиков советской литературы.