Путин поздравил жителей Вологодской области с юбилеем образования региона

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Вологодской области с 85-летием образования региона. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Ваш самобытный северный край испокон веков славится уникальными народными промыслами, древними духовными святынями и шедеврами архитектуры, которые по праву являются бесценным национальным и мировым достоянием, и конечно, трудолюбием и мастеровитостью жителей, их щедростью, широтой души и гостеприимством», — отметил глава государства.

По оценке Путина, местные жители бережно и с глубоким уважением относятся к богатому культурному наследию Вологодчины и достойно решают задачи, которые стоят перед регионом.

«Прежде всего речь идет о модернизации существующих предприятий и создании современных высокотехнологичных производств, поддержке деловой активности граждан, развитии транспортной, туристической инфраструктуры, реализации востребованных проектов в социальной сфере», — перечислил приоритетные области работы Президент.