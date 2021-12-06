Путин поздравил жителей Тулы с 80-летием победы над нацистами во время обороны города

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму жителям Тулы и Тульской области, приуроченную к 80-летию со дня окончания обороны города и победы над нацистами, которые планировали захватить Москву. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«80 лет назад успешно завершилась оборона Тулы. Наши войска перешли в контрнаступление, отбросили врага от стен древнего города, и планы нацистов по захвату Москвы были окончательно сорваны», — напомнил глава государства.

Он отметил, что Тула многие годы играла огромную роль в приумножении ратной славы Отчизны, а его жители в военные годы проявляли невероятную отвагу.

«И город оружейников выстоял, не сдался. Оборона Тулы позволила сковать мощные силы противника и во многом предопределила победный итог Битвы за Москву. Мы всегда будем чтить этот великий подвиг. Хранить память обо всех, кто сражался за Родину, приумножать традиции патриотизма и сплочённости», — сказал Путин.

Российский лидер также пожелал многоуважаемым ветеранам и жителям Тулы и Тульской области здоровья и всего наилучшего.