Путин поздравил жителей Магаданской области с 70-летием региона

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Магаданской области с 70-летием образования их региона. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

В частности, глава государства заметил, что «многие поколения жителей Колымского края внесли значимый вклад в освоение его уникальных природных ресурсов, укрепление экономики, создание социальной, энергетической, транспортной инфраструктуры».

Путин также добавил, что люди всегда будут помнить «о мужестве и стойкости магаданцев в годы Великой Отечественной войны». В знак благодарности труженикам тыла столице региона — Магадану в 2021 году было присвоено почетное звание города трудовой доблести, добавил он.

По мнению Президента, сейчас область обладает огромным потенциалом развития и хорошими возможностями для привлечения серьезных инвестиций. Он упомянул реализующиеся здесь проекты в добывающей отрасли и АПК, строительство новых объектов инфраструктуры, работу по сбережению традиций и обычаев коренных народов.

Путин выразил уверенность, что инициатива, целеустремленность, искренняя любовь к родному краю и впредь будут помогать жителям Магаданской области в их работе, а также пожелал им успехов и всего самого доброго.

Магаданская область была образована 3 декабря 1953 года указом Президиума Верховного Совета СССР. До этого момента ее территория относилась к Хабаровскому краю. Чукотский автономный округ являлся частью области до июня 1992 года.



Территорию нынешней Магаданской области издревле населяли юкагиры и коряки, в XVI веке сюда с юга проникли эвены. Русские появились здесь в XVII веке. В результате смешения пришлого и местного населения образовалась этническая группа камчадалов. Раннесоветская история региона неразрывно связана с политическими репрессиями, лагеря на Колыме были важной частью системы ГУЛАГа.