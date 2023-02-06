Путин поздравил жителей Курганской области с 80-летием региона

Курганская область — успешно развивающийся регион, а его жители славятся трудолюбием, верностью своей Родине. Об этом говорится в телеграмме Президента РФ Владимира Путина, приуроченной к 80-летию региона.

«Вы по праву гордитесь историей родного края, именами земляков, прославивших его трудовыми свершениями, ратными подвигами, научными открытиями. Благодаря их самоотверженности и бескорыстию, стремлению принести пользу Отечеству были освоены огромные территории Зауралья и богатые месторождения полезных ископаемых, введены в строй крупные промышленные предприятия, объекты социальной, энергетической, транспортной инфраструктуры», — отмечается в послании, опубликованном на сайте Кремля.

Он подчеркнул, что руководство и жители региона продолжают наращивать индустриальный, аграрный, инновационный потенциал области, успешно выполняют задачи, поставленные руководством страны, справляются с серьезными вызовами и героически защищают Родину.