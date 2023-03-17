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Путин поздравил жителей Крыма с наступающим девятилетием воссоединения с Россией
Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Севастополя и Крыма с наступающей девятилетней годовщиной воссоединения полуострова с Россией. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Девять лет назад крымчане и севастопольцы сделали свой однозначный и окончательный исторический выбор —вновь и навсегда стать частью нашей единой, большой страны», — заявил глава государства на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
При этом Путин заметил, что сейчас для обеих регионов наивысшее значение имеют вопросы безопасности, и заверил, что власти страны сделают всё, чтобы пресечь любые возможные угрозы.
Российский лидер также убежден, что все проблемы и задачи развития Крыма и Севастополя будут системно и поэтапно решены.
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