Путин поздравил жителей Крыма с наступающим девятилетием воссоединения с Россией

Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Севастополя и Крыма с наступающей девятилетней годовщиной воссоединения полуострова с Россией. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Девять лет назад крымчане и севастопольцы сделали свой однозначный и окончательный исторический выбор —вновь и навсегда стать частью нашей единой, большой страны», — заявил глава государства на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

При этом Путин заметил, что сейчас для обеих регионов наивысшее значение имеют вопросы безопасности, и заверил, что власти страны сделают всё, чтобы пресечь любые возможные угрозы.

Российский лидер также убежден, что все проблемы и задачи развития Крыма и Севастополя будут системно и поэтапно решены.