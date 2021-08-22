Путин поздравил жителей Коми со столетием республики

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Республики Коми со столетием со дня образования региона. Телеграмма опубликована на портале Кремля.

«Ваш северный край по праву славится разнообразием и красотой природных ландшафтов, перспективными месторождениями полезных ископаемых, а главное – трудолюбием и гостеприимством жителей, богатой палитрой самобытных традиций и культур», – сказал в телеграмме глава республики.

Он отметил, что у республики есть хороший потенциал для развития, создаются условия для привлечения инвестиций и реализуются инициативы в сфере промышленности и сельского хозяйства.

Здесь сосредоточены крупные предприятия деревообрабатывающего, горнорудного, топливно-энергетического комплексов. Большое внимание уделяется развитию современного этно- и экотуризма, подчеркнул Путин.

Президент выразил уверенность в том, что жители и руководство республики и в дальнейшем будут добиваться значимых результатов на благо региона и России и будут вносить свой вклад в решение масштабных общенациональных задач.