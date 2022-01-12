Путин поздравил жителей Карачаево-Черкесии с 100-летием республики

Карачаево-Черкесия — регион с большим потенциалом развития, у которого есть все возможности для привлечения инвестиций в различные сферы. Об этом говорится в поздравлении Президента России Владимира Путина, адресованном жителям республики.

«Вы по праву можете гордиться родным краем, древней, самобытной культурой живущих здесь народов, именами и достижениями многих поколений предков, вписавших яркие страницы в историю Отечества», — заметил глава государства.

Он подчеркнул, что властям региона важно уделять большое внимание инфраструктурному развитию Карачаево-Черкесии, созданию рабочих мест, а также повышению качества жителей.

В заключение Владимир Путин пожелал республике и ее жителям успехов на благо региона и всей страны.