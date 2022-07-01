Путин поздравил жителей Камчатского края с 15-летием региона

В 2007 году в России произошло объединение Камчатской области и Корякского автономного округа. Образование нового региона стало значимым событием не только для Дальнего Востока, но и всей России, говорится в поздравительной телеграмме Президента РФ Владимира Путина. Текст послания опубликовала пресс-служба Кремля.

По словам главы государства, Камчатский край «открыл новые возможности для эффективного социально-экономического развития, укрепления весомого потенциала местной промышленности и сельского хозяйства».

Он пожелал жителям и руководству региона ставить и решать перспективные и амбициозные задачи, обратить особое внимание на вопрос привлечения инвестиций, инфраструктурные проекты и создание новых рабочих мест. Важна для развития Камчатки — субъекта с уникальной природой и интересными маршрутами — и поддержка туристической отрасли.

«Желаю вам успехов в реализации намеченных планов на благо родной земли и России в целом», — заключил Владимир Путин.