Президент России Владимир Путин поздравил жителей Ингушетии с 30-летием республики. Телеграмма размещена на сайте Кремля.

«Образование республики стало большим, поистине историческим событием в судьбе ингушского народа, в укреплении российской государственности», — сказал глава государства.

Он отметил, что жители Ингушетии искренне гордятся многими поколениями своих земляков, которые внесли большой вклад в приумножение ратной и трудовой славы Отечества, сбережение культурного и духовного достояния Родины.

За прошедшее время в Ингушетии построены новые предприятия и объекты АПК, развиваются транспортная, строительная и туристическая отрасли.

Президент России подчеркнул, что важно не останавливаться на достигнутом и продолжать трудиться, уделять приоритетное внимание привлечению в экономику Ингушетии крупных инвестиций, реализации социальных и инфраструктурных проектов, созданию рабочих мест и повышению качества жизни людей.