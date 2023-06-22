Путин поздравил жителей Екатеринбурга с открытием стелы «Город трудовой доблести»

Урал всегда был крупным промышленным регионом и опорным краем Российской державы, заявил Президент РФ Владимир Путин. Он поприветствовал участников торжественного открытия стелы «Город трудовой доблести» в Екатеринбурге и поздравил жителей города с этим знаменательным событием.

«Уверен, что нынешнее торжественное событие займет достойное место в богатой палитре мероприятий, посвященных 300-летию Екатеринбурга, который совсем скоро будет отмечать Свердловская область и вся Россия, послужит сбережению нашей исторической памяти, воспитанию молодежи в духе патриотизма, гордости за трудовые свершения предков», — отметил глава государства в приветственной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны весь Екатеринбург мужественно трудился во имя Победы и именно здесь в кратчайшие сроки здесь была развернута работа большого количества оборонных предприятий, налажено производство танков и зенитных установок, реактивных минометов «Катюша» и бронепоездов, других образцов вооружения и военной техники, выпускались жизненно необходимые медикаменты, обмундирование для бойцов и командиров Красной армии.

Напомним, 4 мая этого года в столице Татарстана появилась 26-метровая стела «Казань – город трудовой доблести». В церемонии открытия принял участие Раис республики Рустам Минниханов.