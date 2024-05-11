Путин поздравил жителей Донбасса с десятилетием образования ДНР и ЛНР

Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Донецкой и Луганской народных республик с десятилетием их образования. Оба послания опубликованы на сайте Кремля.

Российский лидер назвал 11 мая 2014 года «поистине судьбоносным» днем для Донбасса. По его словам, в ходе состоявшегося тогда референдума местные жители «показали всему миру твердую решимость отстаивать свое право на родной язык, культуру, свободное развитие, готовность мужественно противостоять агрессии».

«Долгие восемь лет в условиях блокады <...> вы защищали Донбасс и в сентябре 2022 года выразили непреклонную волю: быть вместе со своей Родиной — Россией», — также заявил Путин в адресованном жителям ДНР обращении.

«Люди горячо поддержали создание Луганской народной республики 11 мая 2014 года, а в сентябре 2022 года твёрдо выразили свою волю быть вместе со своей Родиной — Россией», — высказал сходную мысль глава государства и в обращении к жителям ЛНР.

Кроме того, Путин выразил уверенность, что на Донбасс обязательно вернется мир, будут решены самые сложные задачи, построены и восстановлены дороги и жилые дома, школы и больницы, учреждения здравоохранения, образования и культуры, промышленные предприятия.

Обращения заканчиваются одной и той же фразой: «Вместе —победим!»