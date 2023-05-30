Путин поздравил жителей Бурятии с 100-летием образования республики

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Бурятии со 100-летием со дня образования республики. Энергичность и инициативность всегда будет помогать жителям региона трудиться на благо своей Родины, отметил он в поздравительной телеграмме.

«Вы по праву можете гордиться богатой природой родного края, самобытным историческим, духовным наследием предков. Здесь, на берегу Байкала, веками в мире и согласии, в традициях дружбы и взаимопонимания живут представители разных народов и культур. Их созидательным трудом осваивались новые территории, строились города и поселки, возводились объекты транспортной и социальной инфраструктур», – сказано в тексте, опубликованном на сайте Кремля.

Путин также отметил, что республика реализует масштабные проекты в различных сферах и укрепляет свой экономический потенциал, уделяя огромное внимание таким уникальным природным ресурсам, как Байкальский и Баргузинский биосферные заповедники.