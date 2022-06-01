Путин поздравил жителей Алтая с 100-летием образования Ойротской автономной области

Президент России Владимир Путин поздравил алтайцев со 100-летним юбилеем образования Ойротской автономной области, которая затем стала Республикой Алтай. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Это событие способствовало социально-экономическому развитию региона, сыграло важную роль в судьбе народов, издревле живущих на вашей земле», – сказал глава государства.

Он отметил, что местные жители бережно относятся к своей истории, самобытной культуре, традициям и обычаям предков, а также стремятся эффективно решать стоящие перед республикой задачи, главные из которых – привлечение крупных инвестиций в экономику и АПК, создание современных рабочих мест, повышение уровня и качества жизни людей.

«И, конечно, исключительно важно всемерно поддерживать туристическую отрасль, ведь Горный Алтай – это красивейший заповедный край, известный своей уникальной природой, интересными маршрутами и бальнеологическими курортами, радушием и гостеприимством жителей», – подчеркнул Путин.