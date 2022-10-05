Путин поздравил жителей Адыгеи со 100-летием региона

Создание 100 лет назад Адыгейской автономной области во многом стало отправной точкой для дальнейшего развития региона. Наметился экономический подъем, укрепление социальной сферы. Однако республика не забывала и о своем богатом историческом, культурном и духовном наследии, отметил, поздравляя жителей региона, Президент России Владимир Путин.

«Важно, что вы бережно храните заветы своих отцов и дедов, их самобытные обычаи и традиции, плодотворно трудитесь на благо родной земли и всей России», — говорится в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.

Президент отметил, что за прошедшие годы в республике возведены промышленные и сельскохозяйственные предприятия, объекты энергетической, транспортной, туристической инфраструктуры, открыты новые школы, учреждения науки, образования, здравоохранения.

В заключение он пожелал жителям Адыгеи успехов и всего наилучшего.