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Ру Тат
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Официальная хроника
5 октября 2022  12:00

Путин поздравил жителей Адыгеи со 100-летием региона

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Создание 100 лет назад Адыгейской автономной области во многом стало отправной точкой для дальнейшего развития региона. Наметился экономический подъем, укрепление социальной сферы. Однако республика не забывала и о своем богатом историческом, культурном и духовном наследии, отметил, поздравляя жителей региона, Президент России Владимир Путин.

«Важно, что вы бережно храните заветы своих отцов и дедов, их самобытные обычаи и традиции, плодотворно трудитесь на благо родной земли и всей России», — говорится в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.

Президент отметил, что за прошедшие годы в республике возведены промышленные и сельскохозяйственные предприятия, объекты энергетической, транспортной, туристической инфраструктуры, открыты новые школы, учреждения науки, образования, здравоохранения.

В заключение он пожелал жителям Адыгеи успехов и всего наилучшего.

#Владимир Путин #адыгея
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