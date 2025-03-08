Путин поздравил женщин с 8 Марта, отдельно упомянув участниц спецоперации

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поздравил женщин России с Международным женским днем, особо выделив участниц боевых действий и родственниц бойцов специальной военной операции.

По словам главы государства, в стране существует «традиционно особое, очень теплое, искреннее отношение» к 8 Марта. «Слова любви, признательности и уважения звучат сегодня повсюду», потому что мужчины спешат сказать, как сильно они дорожат женщинами, как ценят всё, что они делают и дома, и на работе.

«Вы действительно успеваете всё: окружаете заботой детей и добиваетесь потрясающих успехов в самых разных сферах деятельности, сочетаете в себе силу и хрупкость, храбрость и нежность, неизменно покоряете своей красотой и очарованием. И конечно, вдохновляете мужчин на прекрасные поступки <...>», – подчеркнул российский лидер.

«Вам подвластно самое главное – чудо рождения новой жизни. А чуткость и щедрость материнского сердца, тепло материнской любви преображают и украшают мир вокруг нас. Быть матерью – огромное счастье и вместе с тем непростой, напряженный труд», – заметил Президент, добавив, что власти обязательно продолжат делать всё, чтобы семьи с детьми, особенно многодетные, чувствовали нужную им поддержку.

«Самые теплые слова женщинам, которые сейчас там, где особенно трудно. Это участники специальной военной операции. Вы находитесь на разных ее участках: и во фронтовых госпиталях, и на передовой – и всегда с честью выполняете боевые задачи», – отметил Путин.

Отдельно Президент обратился к женщинам, близкие которых участвуют в спецоперации. «Ваше душевное участие, неизменная забота и ваша любовь, верность придают сил нашим бойцам, укрепляют их дух и непреклонную веру в то, что правда – а значит, и победа – на нашей стороне», – сказал он.