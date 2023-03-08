Путин поздравил женщин России с 8 Марта

Международный женский день отмечается во многих странах, но для России он всегда наполнен особым теплом и смыслом, потому что возвышенное и уважительное отношение к женщине и материнству – безусловная ценность, передающаяся из поколения в поколение. Об этом Президент Владимир Путин сказал в своем поздравлении.

«Мы знаем, как много в жизни держится на вас, дорогие наши женщины, на ваших трудах и душевной щедрости, как много сил вы отдаёте заботе о детях, о том, чтобы в семье царили любовь, уют и согласие, – подчеркнул глава государства. – И конечно, огромное уважение вызывают ваша неизменная ответственность, умение учитывать все детали, все аспекты дела, которым вы занимаетесь, все те лучшие качества, которые вы проявляете в самых разных профессиях».

Он также отдельно поздравил женщин-военных, избравших для себя высочайшую миссию защищать Родину, военных врачей и фельдшеров, медсестер из полковых медпунктов, госпиталей и больниц, тех, кто с риском для собственной жизни на передовой спасает раненых.

«Ваша смелость, решительность, отвага поражают даже самых закаленных бойцов. В сложные моменты, во времена испытаний неравнодушие, отзывчивость женского сердца всегда превращаются в мощную силу, которая указывает самый правильный, справедливый, нужный образ действий. Так происходит и сейчас», – сказал Путин.

По его словам, российские женщины вдохновляют и вселяют веру, помогают героям страны, невзирая на расстояние, почувствовать частичку дома. В заключение Путин пожелал им любви и взаимопонимания.