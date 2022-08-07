Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

От всей души поздравляю работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником, а также со знаменательной датой – 185-летием открытия Царскосельской железной дороги, отметил Президент России Владимир Путин в видеообращении, размещенном на портале Кремля.

«Инженеры, рабочие, люди самых разных профессий, которые создавали железнодорожный комплекс России, – это не только блестящие профессионалы, но и настоящие герои», — подчеркнул российский лидер.

Среди ближайших целей развития отрасли Путин выделил обновление Центрального транспортного узла и железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов, строительство Северного широтного хода и расширение Восточного полигона – БАМа и Транссиба.

Кроме того, Президент РФ подчеркнул важность использования российских технологий.

«Уверен, что ваш профессиональный опыт, ответственность и целеустремлённость позволят добиться успехов в реализации всех этих планов.<… >. Желаю крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким», — резюмировал Владимир Путин.