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Ру Тат
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Официальная хроника
31 августа 2022  08:08

Путин поздравил Жапарова с Днем независимости Киргизии

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Президент России Владимир Путин поздравил киргизского коллегу Садыра Жапарова с 31-й годовщиной независимости республики. В поздравлении он заявил, что рассчитывает на наращивание отношений двух государств, совместную работу по упрочению региональной безопасности и стабильности, сообщает пресс-служба посольства РФ в Бишкеке.

«Рассчитываю, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса взаимовыгодных российско-киргизских связей на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности», — говорится в поздравительной телеграмме главы государства.

Путин подчеркнул, что отношения России и Киргизии развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества.

Также поздравления с Днем независимости Киргизии направили Премьер-министр России Михаил Мишустин, Председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава МИД РФ Сергей Лавров и председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

#Киргизия #Владимир Путин #поздравление
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