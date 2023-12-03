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Путин поздравил юристов России с профессиональным праздником
Президент РФ Владимир Путин поздравил представителей юридического сообщества России с профессиональным праздником — Днем юриста. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Этот праздник был учрежден 15 лет назад в знак признания выдающихся заслуг отечественного юридического сообщества в деле защиты конституционных прав и свобод граждан, отстаивания верховенства закона, укрепления российской государственности», — напомнил глава государства.
По мнению Президента, сейчас без юридической поддержки и сопровождения невозможно представить деятельность бизнес-структур, социальной сферы, общественных организаций.
Путин выразил уверенность, что российские юристы и впредь будут достойно решать стоящие перед ними ответственные задачи, оказывать квалифицированную помощь людям, в том числе участникам спецоперации и членам их семей, уделять внимание развитию нормативно-правовой базы и правоприменительной практики, совершенствованию правовой культуры общества, а также хранить твердую приверженность лучшим профессиональным традициям.
В завершение Президент России, который сам окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета в 1975 году, пожелал представителям юридического сообщества страны «всего самого доброго».
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