Путин поздравил юристов России с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поздравил представителей юридического сообщества России с профессиональным праздником — Днем юриста. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Этот праздник был учрежден 15 лет назад в знак признания выдающихся заслуг отечественного юридического сообщества в деле защиты конституционных прав и свобод граждан, отстаивания верховенства закона, укрепления российской государственности», — напомнил глава государства.

По мнению Президента, сейчас без юридической поддержки и сопровождения невозможно представить деятельность бизнес-структур, социальной сферы, общественных организаций.

Путин выразил уверенность, что российские юристы и впредь будут достойно решать стоящие перед ними ответственные задачи, оказывать квалифицированную помощь людям, в том числе участникам спецоперации и членам их семей, уделять внимание развитию нормативно-правовой базы и правоприменительной практики, совершенствованию правовой культуры общества, а также хранить твердую приверженность лучшим профессиональным традициям.

В завершение Президент России, который сам окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета в 1975 году, пожелал представителям юридического сообщества страны «всего самого доброго».

День юриста отмечается в России с 2008 года. По одной из версий, дата 3 декабря была выбрана, потому что в пятницу 20 ноября по старому стилю в 1864 году была принята серия судебных уставов и других законодательных актов, ставших основой судебной реформы — одной из Великих реформ императора Александра II.