Путин поздравил Якутию с 100-летием образования республики

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму жителям Республики Саха (Якутия) по случаю 100-летия образования республики. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Образование республики стало важной вехой в истории национально-государственного строительства в нашей стране, способствовало социально-экономическому развитию региона, сохранению языка, самобытного культурного и духовного наследия живущих здесь народов», – сказал глава государства.

Он отметил, что за прошедшие годы в Республике Саха (Якутия) были возведены города и поселки, созданы предприятия перерабатывающей промышленности, топливно-энергетического, лесного комплексов. Также там открыты и на сегодняшний момент осваиваются месторождения полезных ископаемых, совершенствуется транспортная инфраструктура.

По словам Путина, жители республики с огромным уважением относятся к уникальным традициям и обычаям многих поколений своих предков и берегут первозданную красоту суровой северной природы.

«Убежден, что вы и впредь будете добиваться достойных результатов в интересах родной республики и всей России, вносить значимый вклад в решение масштабных общенациональных задач», – подчеркнул Президент.